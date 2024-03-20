الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحصين 20524 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتور أشرف مصطفى سالم، بتحصين 20524 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الأولى لعام  2024 م للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

حملات توعية وندوات إرشادية

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، كما وجَّهت مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها. 

وناشدت مديرية  الطب البيطري بمحافظة البحيرة، جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

الطب البيطرى بالبحيرة تحصين المواشي حمله للتحصين بالبحيرة محافظة البحيرة نهال بلبع

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