تحصين 20524 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتور أشرف مصطفى سالم، بتحصين 20524 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الأولى لعام 2024 م للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

حملات توعية وندوات إرشادية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، كما وجَّهت مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشدت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.