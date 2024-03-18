التحالف الوطني ينظم إفطارا جماعيا لـ600 عاملا في "نظافة البحيرة"

تنظيم اليوم جمعية نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة. وقد تم تنظيم إفطار جماعي لعدد 600 عامل من عمال النظافة في جميع مدن وقرى المحافظة. وبعد الإفطار، سيتم توزيع عدد 2500 كرتونة من المواد الغذائية المختلفة.

كما سيتم تكريم عمال النظافة من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني، تقديرًا للجهود التي يبذلونها في نظافة الشوارع والميادين بالمحافظة.

وعبّرت الدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها بين العمال ومشاركتها وجبة الإفطار معهم، مشيدة بدورهم الأساسي كركائز في المجتمع. وأعربت عن امتنانها العميق للمسؤولية الكبيرة التي يحملونها في المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة. وأكدت أن مثل هذه الفاعليات تساهم في غرس الانتماء والوطنية لدى الجميع والعمل على الاهتمام بالأسر البسيطة.



