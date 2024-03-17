الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضمن مبادرة "دايما على بالي"..السكرتير العام بالبحيرة يتفقد قافلة المواد الغذائية

جريدة الدستور

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اصطفاف قوافل المساعدات المخصصة لمحافظة البحيرة التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات we؛  لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقرى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "دايما على بالي" بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة

حيث تفقد السكرتير العام اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة واستمع الي شرح وافي عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها واطلع على مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها وأعطى إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير  ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية في جميع أنحاء المحافظة ضمن مبادرة "دائما على بالي" ويستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية تصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جراما تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظة البحيرة التحالف الوطني ديما على بالى كرتين رمضان دمنهور

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