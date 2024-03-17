الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 90 محضرا تموينيا متنوعا وضبط 10 مخابز بلدية لتصرفهم في 249 شيكارة دقيق بلدي بالبحيرة

حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي  مدير الرقابة التموينية عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، وذلك استمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 أسفرت تلك الحلمة عن ضبط بمركز كوم حمادة تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم فى ٢٢شيكارة دقيق بلدى مدعم و٦ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

وبمركزي كفر الدوار وأبو المطامير تم ضبط ١١ تاجرا تموينيا لغلقهم فى مواعيد العمل ولعدم صرفهم السلع التموينية للمواطنين و٥ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبمركزي إيتاي البارود وإدكو تم ضبط ١٤ مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٦ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. 

وبحملات مماثلة بمركزي شبراخيت وحوش عيسى تم ضبط ٦ مخابز لتصرفهم فى ١٨٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء و١٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير ١٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إداراة تموين أبو المطامير والنوبارية ودمنهور من ضبط ٢٢ مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ١٦ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وبمركز رشيد تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٨ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف فى ٣٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم و١٤ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن و٣ مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٢١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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