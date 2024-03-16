السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الشباب يشهد افتتاح المشروعات الاستثمارية بمراكز شباب إيتاى البارود بالبحيرة

جانب من الحدث بحضور
جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة بمحافظة البحيرة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قبل قليل، الملعب الخماسي بمركز شباب شبرا النونة، بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ويتفقد جميع أعمال التطوير الشامل التي شملت جميع المنشآت بالمركز، ضمن زيارته الميدانية التي يقوم بها للمحافظة، وذلك اليوم السبت، حيث يشمل مركز شباب شبرا النونة العديد من الأنشطة الرياضية والألعاب والملاعب القانونية.

وأكد "صبحي" أن ملف الاستثمار وتعظيم الاقتصاد القومي أحد أهم الملفات المهمة، موضحًا أنها نقلة كبيرة تحدث بالمنشآت الرياضية، وأن التطورات الهائلة في مجال الرياضة في العصر الحديث، والمتمثلة في دخول الرياضة في العديد من الأسواق، أدت إلى زيادة معدلات الاستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح على مستوى العالم، وأن منهجية عمل الوزارة تعتمد على إعادة إدارة الأصول والإدارة الاستثمارية والاقتصادية، والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، التطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، خاصة بمحافظة البحيرة، وتوفير كل ما يلزم بها من بيئة مناسبة على أعلى مستوى، وأيضًا المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، وأيضًا المرأة وذوي القدرات والهمم.

الجدير بالذكر، وتزامنا مع العام الماضي، قد قام معاليه بافتتاح حمام السباحة بنادي المعدية بإدكو، ووضع حجر الأساس للمجري الدولي المائي للعبة الكاياك والكانون، وافتتاح حمام السباحة بمركز شباب مدينة الرحمانية، وافتتاح الملعب القانوني بنادي الألعاب بدمنهور، ووضع حجر الأساس للصالة المغطاة بالنادي، وافتتاح مركز التخاطب بالأبعادية، حيث تحتضن محافظة البحيرة عددًا من المشاريع الشبابية ذات الطرح الاستثماري، وأنه جارٍ طرح نادي الصيد بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.

وتأتى جميع الفعاليات والأنشطة، التي تنفذها المديرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

وزير الشباب محافظة البحيرة افتتاح مركز شباب مركز شباب شبرا النونه دمنهور

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