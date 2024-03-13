الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مستودع غاز تصرف في 820 أسطوانة بالسوق السوداء بالبحيرة

ضبط مستودع غاز
ضبط مستودع غاز

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف  مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة مكبرة برشيد أسفرت عن:-ضبط مستودع غاز تصرف في  820 اسطوانه غاز منزلية زنة 12.5 كجم بغرض البيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالدلنجات 

كما تم تحريرمحضر لمحل أعلاف وتم تحفظ على عدد ١٠ شيكاره نخاله مجهوله المصدر، وتم تحريرمحضر لمحل اسمنت وتم تحفظ على عدد ١٠ شيكاره اسمنت مجهوله المصدر،و تم تحرير محضر بيع سجاير  بازيد من السعر الرسمي،و تم تحرير محضر لسوبر ماركت وتم تحفظ على عدد ١٠٠ كيس مقرمشات كما تم التحفظ علب١٠٠ زجاجة مياه غازيه  وجميعها منتهيه الصلاحيه،وتم تحرير عدد ٥ محاضر عدم اعلان اسعار أنشطه متنوعه.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

  

أنبوبة غاز ضبط تاجر استولى على غاز محافظة البحيرة تموين البحيرة نهال بلبع

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