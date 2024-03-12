الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التحالف الوطنى.. توزيع 2000 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع"، إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه سيتم توزيع 2000  وجبة إفطار بكفرالدوار داخل قرية البيضة من خلال قاعدة بيانات المؤسسة، ومن خلال طرق الأبواب للأسر الأكثر استحقاقا من الأرامل والمرأة النائية، وذلك من أجل تحسين ظروف الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

توزيع عدد 2000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية 
 

كما أكدت نيفين الكاتب أنه من خلال مؤسسة "نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع"، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سوف تقوم بتوزيع وجبات غذائية يومية خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، ستتم عملية اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لقاعدة بيانات ونتائج بحث اجتماعي، بهدف التأكد من أنهم يستحقون الدعم الغذائي، مشيرة إلى أن المؤسسة من خلال هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توجيه المساعدات إلى الأسر التي تعاني من ظروف صعبة وتحتاج إلى الدعم بشكل أكبر. يتم تنفيذ هذا الاختيار وفقًا لمعايير صارمة وعادلة، وستعتمد المؤسسة على البيانات الاجتماعية والبحثية للتحقق من استحقاق الأسر المستفيدة، مؤكدة على التزام المؤسسة بتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة، وتأكيدها على أهمية تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، وستعمل المؤسسة بجدية لضمان أن المساعدات تصل إلى الأسر التي تحتاجها بشكل حقيقي وملموس، وذلك بهدف تحسين ظروف حياتهم خلال شهر رمضان الكريم.

توزيع عدد 1000 وجبة غذائية داخل مدينة دمنهور 
 

وكانت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد قامت بتوزيع عدد 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داخل مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة. 

وجبات إفطار صائم توزيع وجبات بالبحيرة التحالف الوطني نيفين الكاتب

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