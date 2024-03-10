تجديد حبس كهربائي ذبح زوجته في الشارع بالبحيرة 15 يوما

قرر المستشار عمرو زايد رئيس محكمة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بسكرتارية أحمد صابر، تجديد حبس كهربائي ذبح زوجته فى الشارع أمام أطفالهم لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

وكانت عزبة عبود، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث قام كهربائي بالتعدى على زوجته، بسلاح أبيض "سكين" بعدة طعنات نافذة، وجرح قطعي بالرقبة، حتى فارقت الحياة وذلك أمام الأهالي لوجود خلافات زوجية بينهما، ورفض الزوجة الصلح والعودة إلى منزل الزوجية، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، على الفور انتقل المقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب زياد شعبان والنقيب محمود السيد معاونى مباحث المركز، وعثر على جثة “د.م”، 40 سنة، مصابة بعدة طعنات، نافذة بالبطن وجرح قطعي بالرقبة، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ي. خ " كهربائي زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم رجع من السفر من دولة ليبيا، فجر يوم الواقعة، وعقب رجوعه انتظر المجنى عليها، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة بعزبة عبود، وقام بالتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجة، ولكنها رفضت فباغتها، بعدة طعنات حتى فارقت الحياة فى الحال.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليها قامت بالتنازل عن جميع مستحقاتها، لدى المتهم من أجل الانفصال، وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع الإجراءات يوم ارتكاب الجريمة.