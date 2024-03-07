النيابة تناظر جثة سيدة قتلها زوجها في الشارع بالبحيرة

انتقل - منذ قليل - المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات، إلى عزبة عبود التابعة لدائرة المركز، والتي شهدت حادثة مروعة عندما قتل عامل زوجته في الشارع أمام المارة لرفضها العودة إلى منزل الزوجية، لمناظرة الجثة وومن ثم نقلها إلى مستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، فانتقل المقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم عيد سليمان نائب مأمور المركز، وعثر على جثة "د. م" 40 سنة، مصابة بعدة طعنات، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ي. خ " زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم عاد من السفر من دولة ليبيا، فجر اليوم، وعقب رجوعه انتظر المجني عليها أمام مسكنها بعزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وقام بالتوصل إليها للرجوع لمنزل الزوجة، لكنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم الأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.