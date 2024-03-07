الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

النيابة تناظر جثة سيدة قتلها زوجها في الشارع بالبحيرة

جثة
جثة

انتقل - منذ قليل - المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات، إلى عزبة عبود التابعة لدائرة المركز، والتي شهدت حادثة مروعة عندما قتل عامل زوجته في الشارع أمام المارة لرفضها العودة إلى منزل الزوجية، لمناظرة الجثة وومن ثم نقلها إلى مستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، فانتقل المقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات،  والمقدم عيد سليمان نائب مأمور المركز، وعثر على جثة "د. م" 40 سنة، مصابة بعدة طعنات، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  "ي. خ " زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم عاد من السفر من دولة ليبيا، فجر اليوم، وعقب رجوعه انتظر المجني عليها أمام  مسكنها بعزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وقام بالتوصل إليها للرجوع لمنزل الزوجة، لكنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم  الأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة. 

ذبح زوجته قتل زوجته الدلنجات محافظة البحيرة قتل زوجته فى الشارع

مواد متعلقة

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

كنافة مسمومة وكارت دعوة.. التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل أسرة سيدة بالبحيرة

وكلاء "الزراعة" و"الري" يتفقدون الترع والمصارف في الرحمانية بالبحيرة

تواصل افتتاح معارض "أهلًا رمضان" فى مراكز البحيرة

ضبط 32 طن سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي فى البحيرة

سكرتير عام مساعد البحيرة يتفقد محصول القمح بمركز المحمودية

إزالة 36 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تشهد افتتاح المسجد المحلى الأثرى برشيد

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

هبوط تدريجى فى أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين قبل أيام من رمضان

الأمن العام يضبط هاربين من حبل المشنقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة