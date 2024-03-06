تواصل افتتاح معارض "أهلًا رمضان" في مراكز البحيرة

افتتح اليوم، كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، معرضين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلًا رمضان" بمركزي وادى النطرون وبدر الذى نظمتهم الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بحضور السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادى النطرون وأسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر، وممثلى مديرية التموين.

تفقد كامل غطاس السكرتير المساعد أجنحة المعارض والتى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد كامل غطاس، أن افتتاحهم ضمن سلسلة المعارض التى تم افتتاحها بمختلف ربوع المحافظة مشيرًا إلى استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل.

ولفت إلى أن جميع الأسعار بتلك المعارض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

معارض "أهلًا رمضان"

معارض "أهلًا رمضان"

معارض "أهلًا رمضان"

معارض "أهلًا رمضان"

كما وجهوالسكرتير العام المساعد بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، باستمرار ضخ جميع السلع الغذائية بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، والمتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من مدى صلاحيتها ومواجهة كافة صور الغش التجاري والإحتكار وزيادة الأسعار خاصة في السلع الأساسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلاً رمضان".