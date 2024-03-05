الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 36 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

وأشارت إلى التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز عن إزالة 36 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 5632 مترا مربعا عبارة عن: 14 حالة تعد بمساحة 2830 م2 على أملاك الدولة بقرى الخريجين بوادى النطرون، و3 حالات تعد بمساحة 1890 م2  بكوم حمادة، و12 حالة تعدي على حرم أملاك الصرف والأراضي الزراعية بمساحة 421 م2 بنطاق قرية أرمانيا بإيتاى البارود، وحالة تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن وقف أعمال وفك أعمدة خشبية مسلحة بالدلنجات، وحالة تعد بمساحة 166 متر خارج الحيز العمراني بالرحمانية، 5 حالات تعدي بمساحة 125 م2 بمركز إدكو.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات الأراضي الزراعية محافظة البحيرة الرئيس السيسي نهال بلبع

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