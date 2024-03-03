الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة بمكتبة مصر العامة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، افتتاح مهرجان ومعرض دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورسامة الكاريكاتير الفرنسية "كريستين تراكس"، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومحمد البسيوني، مدير عام الثقافة بالبحيرة  ومؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وممثلي الأوقاف والأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة.

الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة 

ويضم المعرض مجموعة نادرة من الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة والتي تُعرض في معرض عام لأول مرة، لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري وهم جوان سِنتيس، على رفقي، صاروخان، رخا، زهدي العدوي، طوغان، جورج البهجوري، مصطفى حسين وغيرهم، وكذلك مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقش قضايا المرأة وعدد من البورتريهات الكاريكاتيرية للرائدة الصحفية منيرة ثابت شخصية المهرجان، بريشة أكثر من ١٠٠ رسام من ٣٥ دولة عربية وأجنبية إلى جانب مجموعة من الرسامين المصريين.

كما يضم المعرض نتاج الورش المجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ فبراير الماضي، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ومركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، وشاركت فيها أكثر من مائة طالبة، وحاضر فيها رسامين محترفين، في حدث استثنائي تشهده مدينة دمنهور للمرة الأولى.

وأكدت نهال بلبع، أنه مهرجان نوعي متخصص بالرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة للوقوف على صورتها ومشاكلها وقضاياها، والدفاع عن حقوقها، مشيرًا إلى أهمية المهرجان، حيث يتم إقامة جسور ثقافية بين رسومات الكاريكاتير للمصريات والعرب، والأجانب من دول مختلفة بخلاف تشجيع التفاعل الثقافي، وتعظيم مردوده على الإبداع في مجال الكاريكاتير.

ويُقام مهرجان دمنهور الدولي الأول للكاريكاتير، تحت شعار "بالكاريكاتير عبَّري.. هتقدري"، بالتنسيق مع محافظة البحيرة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور. 

ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان، على الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات، لتكون شخصية المهرجان، ودولة فرنسا لتكون ضيف شرف المهرجان في دورته الأولى، كما تم اختيار شخصية بنت البلد، أحد أهم وأشهر الشخصيات الكاريكاتيرية لرسام الكاريكاتير المصري الراحل: محمد عبدالمنعم رخا لتكون تيمة المهرجان.

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