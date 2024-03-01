الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بـ7 ملايين و800 ألف جنيه في 3 مراكز بالبحيرة

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة في محافظة البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 7 مليون و800 ألف جنيه، وذلك إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

افتتاح مساجد جديدة في محافظة البحيرة 

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن في قرية الجيزة - الكريون - كفر الدوار على مساحة 167 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه، ومسجد الكبير في قرية ربيع شنديد - إيتاي البارود على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليون جنيه، ومسجد عزبة منفى لابد في قرية لابد رزافة - الدلنجات على مساحة 90 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 80000 جنيه.

افتتاح مساجد بالبحيرة مساجد بالدلنجات أوقاف البحيرة خطبة الجمعة دمنهور

مواد متعلقة

تدريب على رفع إحداثيات المحاصيل بالأقمار الصناعية فى البحيرة

"تعليم البحيرة" يحصد مراكز متقدمة فى مسابقات الكمبيوتر

بعثة بنك الاستثمار الأوروبي في زيارة للبحيرة لدراسة مشروع التكيف شمال الدلتا

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة فى البحيرة

سكرتير عام البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بكفر الدوار

افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة بالدلنجات

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالطريق الزراعى بالبحيرة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

سعر السكر في التموين.. أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

ياميش رمضان في سوق الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي