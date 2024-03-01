افتتاح 3 مساجد جديدة بـ7 ملايين و800 ألف جنيه في 3 مراكز بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 7 مليون و800 ألف جنيه، وذلك إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مساجد جديدة في محافظة البحيرة

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن في قرية الجيزة - الكريون - كفر الدوار على مساحة 167 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه، ومسجد الكبير في قرية ربيع شنديد - إيتاي البارود على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليون جنيه، ومسجد عزبة منفى لابد في قرية لابد رزافة - الدلنجات على مساحة 90 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 80000 جنيه.