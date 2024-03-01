الجمعة 01 مارس 2024
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محافظات

تدريب على رفع إحداثيات المحاصيل بالأقمار الصناعية فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اليوم التدريبى لرفع إحداثيات الأراضى وتحديد المحاصيل المنزرعة؛ لإعداد الحصر الزراعي باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، بحضور المهندس محمود عبدالمجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندسة سحر الشيخ مسئول الـ GIZ  والمنسق مع المختصين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور تامر فاروق رئيس بحوث مركز البحوث والتدريب فى الأرز. 

وقال ساري، إن هذا اليوم يأتى فى إطار اتجاه الدولة إلى التحول الرقمى، وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيد الحصر الزراعى للمحاصيل المنزرعة ووضع بيانات صحيحة أمام متخذى القرار وصولا لوضع استراتيجية للكميات المنتجة والاحتياجات من المحاصيل المنزرعة، واتخاذ قرارات سليمة بشأن استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية.

متابعة رفع الإحداثيات وتحديد المحاصيل المنزرعة

وأشارت المهندسة سحر الشيخ مسئول الـ GIZ  بمديرية الزراعة بالبحيرة والمنسق مع المختصين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى ضرورة متابعة رفع الإحداثيات وتحديد المحاصيل المنزرعة مع جميع المسئولين بالمراكز التى سيتم تنفيذ الرفع بها وهى دمنهور، كوم حمادة، الدلنجات، أبوحمص، كفر الدوار، المحمودية، أبوالمطامير، حوش عيسى، جناكليس، أما بالنسبة للمحاصيل التى سيتم رفع إحداثياتها فهى القمح، البرسيم، البنجر، وغيرها.

وقام الدكتور تامر فاروق، رئيس البحوث بمركز البحوث، بتدريب المسئولين بالمراكز على كيفية رفع نقاط الإحداثيات الخاصة بالمحاصيل وكيفية استخدام برنامج survey 123 لملئ الاستمارات الخاصة بنقاط المحاصيل واستيفاء كافة البيانات التى يتم من خلالها رفع الإحداثيات، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وتم التوجيه بتكثيف عمل تلك الندوات  التدريبية من أجل المساهمة في تقديم الخدمات المميزة. 

زراعة البحيرة لرفع إحداثيات الاراضى المحاصيل الزراعية دمنهور الدلنجات

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