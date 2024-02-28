الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة فى البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقي عامل مصرعه في الحال، بينما أصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوعهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بأحد العقارات بمدينة دمنهور، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج.

 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع عاملين بناء من أعلى سقالة من الطابق الخامس أثناء العمل بعقار بشارع الحلفاوي المتفرع من شارع المعهد الديني بحي شبرا بنطاق ذات المركز، مما نتج عن وفاة عامل وإصابة آخر بكسور ونزيف بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد مبروك المهندس، 50 عامًا، اشتباه كسر بالساقين واشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالمخ، بينما توفي محمد سعد خليفة، 55 عامًا، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

مصرع عامل إصابة عامل محافظة البحيرة دمنهور الدلنجات

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