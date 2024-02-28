إصابة 10 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى" القاهرة/ الإسكندرية" بنطاق مركز أبو حمص أمام واحة العرب اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة المركز مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن أصابة عدد 10 وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاجات والإسعافات اللازمة،: وهم " زينب محمد محمد 38 عام مقيمة بناحية مركز دمنهور اشتباه ما بعد الارتجاج، حبيبه وليد الجمل 15 عام دمنهور كسر باليد اليمنى وكدمات بالجسم، حمديه عبد الحكيم محمد 65 عام أبو الريش مركز دمنهور تم دخول الحاله غرفه الصدمه، بسمله وليد الجمل 6 سنوات دمنهور اشتباه مع بعد الارتجاج، هاجر حامد أغا اشتباه ما بعد الارتجاج، صلاح عبد الفتاح حزيمه 53 عام دمنهور اشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى وجرح قطعي بالراس، أحمد السعيد فتح الله 56 عام دمنهور اشتباه ما بعد الارتجاع،منار عبده محمد 20 عام محلة كيل اشتباه ما بعد الارتجاج، هناء صالح غريب 36 عام ابو حمص اشتباه كسر بالفقرات وكدمات وسحجات، محمد نصر عبد الحميد 37 عام ايتاي البارود كسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.