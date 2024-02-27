سكرتيرعام البحيرة يفتتح منفذين لمعرض "أهلًا رمضان" بحوش عيسى (صور)

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، منفذين تابعين لمعرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة حوش عيسي وشارع الجمهورية بقرية الكوم الأخضر، بجوار مدرسة عز الدفراوي الإبتدائية.

حضر فعاليات الافتتاح كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، والذي نظمتهما الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

منتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية

تفقد السكرتير العام، أجنحة المعرضين التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بمدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.