الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "أهلا رمضان".. افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحمودية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلًا رمضان" بمركز المحمودية، بحضور على زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية، وعدد من قيادات التموين والغرفة التجارية بالمحافظة، والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد  كامل غطاس، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

 يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان"، وتحت رعاية الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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