الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مركز تعبئة يبيع سكر "معًا ضد الغلاء" في السوق السوداء بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع المتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى استحقاقهم للدعم، وكذلك العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة،حيث قامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف في 230 طن سكر خاص بمبادرة "معًا ضد الغلاء" بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 277 طن أعلاف مجهول المصدر بالبحيرة 

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، من خلال رقابتها المشددة على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط 2 طن سوبر فوسفات مجهول المصدر و1008 عبوة عسل مجهول المصدر و10 شكائر أسمنت مجهول المصدر وكمية من المجمدات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركزى دمنهور وبدر تم ضبط ٢٧٧ طن أعلاف مجهولة المصدر و90 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، في مركز إيتاى البارود. 

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمركز المحمودية، أسفرت عن ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة تموين البحيرة التصرف فى ٢٣٠ طن سكر سكر مدعم كفر الدوار

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