نائب محافظ البحيرة تتفقد غرفة الطوارئ "١٣٧" بمديرية الصحة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، غرفة الطوارئ "١٣٧ " بمديرية الصحة بالبحيرة، بعد زيارة للمتحف الصحى المتواجد بجوار الغرفة، وذلك فى حضور الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد الصعيدي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية والفريق المعاون له، وكذلك بتواجد الدكتورة سماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة، وغانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

وقامت الدكتورة نهال بلبع بالإطلاع على مهام العمل وللوقوف على كافة المعوقات فى العمل، ومتابعة كيفية حل بعض المشكلات القائمة، لتسكين حالات العنايات والحضانات والرعايات داخل المستشفيات، والحرص على تقليل قوائم الإنتظار.

كما قامت نائب محافظ البحيرة برفقة وكيل الوزارة بمراجعة حالات الانتظار والتأكيد على سرعة اجراءات تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة إجراءات ربط المنظومة الصحية بالشبكة الوطنية للطوارئ، ومدى استعداد الغرفة لأي أمور طارئة، ومتابعه تنسيق حالات الإنتظار من حضانات والرعايات المركزة،و ناقشت كيفية تخفيف عدد حالات الإنتظار في الحضانات وعنايات الأطفال وذلك لسرعة تقديم الخدمة الطبية العاجلة دون تأخير.

وخلال الزيارة وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الشكر الى الدكتور وكيل الوزارة ولمدير الرعاية الحرجة والعاجلة، وأعضاء الغرفة على المجهود فوق الرائع المبذول والمستمر والمتواصل، وللدكتور محمد الصعيدي وللدكتورة ولاء عسل مدير ميكنة النداء الآلي ولفريق العمل على سرعة التنسيق وتوفير الخدمة لمرضى الحالات الحرجة بالمحافظة.

من ناحية أخرى أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن غرفة الطوارئ بالبحيرة، من أفضل غرف الطوارئ بالمحافظات التى تهتم بتسكين حالات الانتظار على سيستم مشروع رعايات مصر المشروع القومي للرعايات والحضانات بخبرة كبيرة، ودائما ما تنال الإشادة من قيادات الوزارة.

ومن المعروف أن المشروع القومى الرئاسي، مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف آلام المرضى، والحد والتقليل من حالات الإنتظار المتواجدة بالمستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة، وتوفير كل الدعم لتقليل حالات الإنتظار.