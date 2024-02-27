«الفاو» تنظم دورة لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا بالبحيرة

افتتح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، دورة لتدريب مدربين عن الزراعة الذكية مناخيا والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وتطبيقاتها فى مدارس المزارعين الحقلية، تنظمه " الفاو " بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة،

مخاطر مناخية وتأثيراتها على الزراعة

قال المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن مثل هذه الدورات تعتبر مهمة للمدربين والمتدربين، حيث سيتم من خلالها التعريف بالمتغيرات المناخية وبعض المصطلحات الأساسية ـ المخاطر المناخية وتأثيراتها على الزراعة والأمن الغذائى ـ استراتيجيات التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على تدهور الاراضى والأسباب والتأثيرات ووالحلول مع تغير المناخ وتداخل مياه البحر، المظاهر والحلول.



وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه يتم تنفيذ الدورة التدريبية لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا والحفاظ على التنوع البيولجى الزراعى فى إنتاج المحاصيل، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.



وأثنى على ما حققته المدارس الحقلية من زيادة توعية المزارعين، وتعريفهم بأهم الممارسات الزراعية السليمة التي تهتم بتحسين الدخل، إضافة إلى أنها ساهمت في زيادة وتحسين الخدمات الزراعية، والتعرف على أحدث ما وصل إليه العلم من تطبيقات زراعية حديثة.



ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، أنه سيتم إلقاء محاضرات فى كافة المجالات الزراعية ومنها الاتجاهات الحديثة فى انتاج القطن المصرى وصحة التربة تحت ظروف تغير المناخ، المؤشرات والتطبيقات، وإنتاج فول الصويا فى الاراضى القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عناية ورعاية أشجار الفاكهة تحت ظروف التغيرات المناخية، وتطبيق الممارسات الذكية مناخيا فى مدارس المزارعين الحقلية، وزراعة ورعاية الطماطم تحت ظروف التغيرات المناخية، ويلقى هذه المحاضرات نخبة متميزة من أفضل المتخصصين، منهم الدكتور سماحى حامد، الدكتور مؤمن جيلانى،الدكتور حاتم قطب، الدكتور أكرم رشاد، الدكتور صلاح جابر، بالإضافة للخبير الزراعى الدكتور حسين رأفت مدير المشروع، والدكتور ايمن الطوخى منسق المشروع، والدكتور اشرف الصادق المستشار الفنى للمشروع.

