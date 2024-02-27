الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة منذ قليل حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار  غزيرة مصحوبة بسقوط قطع من الثلج وتحولت الشوارع إلى برك من المياه، وذلك ضمن حالة الطقس السيئ الذي تضرب محافظة البحيرة اليوم.

وشهدت مدن دمنهور، وكفر الدوار، وشبراخيت، ورشيد وأبو حمص، وإدكو،  تساقط أمطار من الصباح الباكر،  الأمر الذى أدى إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالدفع بعدد كبير من المعدات من أجل المساهمة في رفع المياة الناتجة عن تساقط الأمطر، وكذلك تم التنبيه على التواصل الدائم مع غرفة الأزمات الموجودة داخل ديوان عام محافظة البحيرة،  فى حالة حدوث أى مشاكل  تنتج عن تساقط الأمطار، من أجل سرعة حلها.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه يتم متابعته لحظة بلحظة، من غرفة العمليات بالديوان العام، للتقلبات الجوية وسوء الطقس، وكذلك شدد على أجهزة المحافظة بسرعة الانتقال لرفع أي إعاقة لحركة سير المواطنين في الشوارع.

امطار غزيرة محافظة البحيرة تساقط امطار بالبحيرة دمنهور نهال بلبع

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