مصرع زوجين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة

لقى زوجان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي رقم "1735- م.ع.ه" بترعة الخندق الغربى بجوار الطريق الزراعى السريع أمام قرية الأربعين باتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى مركز شرطة إيتاى البارود ووضعت تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شتا مدير نيابة مركز إيتاي البارود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بانقلاب سياره ملاكي بترعة الخندق الغربى بجوار الطريق الزراعى السريع أمام قرية الأربعين إتجاه الأسكندرية، بدائرة المركز، مما نتج عنه مصرع رجل وزوجته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "كمال محمد السيد عميره 53 سنة، مقيم بناحية شبين الكوم فى محافظة المنوفيه، وزوجته "زينات حافظ محمد الشاعر" 52 سنة مقيمة بناحية شبين الكوم محافظة المنوفية.