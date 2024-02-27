الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل زراعة البحيرة ورئيس الجمعية المركزية يناقشان أسباب أزمة الأسمدة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

استقبل المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، الحاج سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، والحاج عبد اللطيف أمين صندوق الجمعية، حيث تم مناقشة توفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، وتبين من النقاش أن الأسمدة المدعمة متوفرة بالجمعيات الزراعية ولا توجد أية أزمات فى ذلك وجارى توزيع الأسمدة على المحاصيل الشتوية بناء على الحصر الفعلى على الطبيعة ومن خلال الكارت الذكي كارت الفلاح.

موعد تجديد كارت الفلاح فى جميع مراكز البحيرة 

أكد رئيس الجمعية المركزية أن المشكلة الموجودة حاليًا ويعانى منها أغلب المزارعين على مستوى جميع مراكز المحافظة هو موعد تجديد كارت الفلاح حيث إن الكارت الحالى لا يعمل وتصادف أن أغلب الكروت قد تم تفعيلها فى يوم واحد، لذلك تم ايقاف الكروت فى نفس اليوم مما جعل المزارعين يعانون من عدم صرفهم الحصه من الأسمدة المدعمة.

التواصل مع المسئولين بالبنك الزراعى المصرى

أشار سعيد راشد، أيضًا، إلى أن الجمعية المركزية بالبحيرة لا تتوانى فى توفير كافة مستلزمات الإنتاج من أجل خدمة المزارع البحراوى حتى نساهم بشكل كبير فى دعم المزارعين من أجل زيادة الإنتاج.

ووجه المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بسرعة الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح، مؤكدًا على أنه سيتم التواصل مع المسئولين بالبنك الزراعى المصرى  المصرى من أجل سرعة الانتهاء من جميع الكروت حتى يتم صرف مستحقاتهم السمادية قبل انتهاء المده المحدده لصرف الأسمدة الشتوية، وتم التوجيه أيضًا بقيام مسئول الكارت الذكي بالمديرية بمراجعة الكروت من أجل التواصل مع المزارعين وتبليغهم بموعد تجديد البطاقات الخاصة بهم من خلال رؤساء الجمعيات الزراعية.

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