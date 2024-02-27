تسليم 1554 جهازًا تعويضيًا وسماعات طبية لذوي الهمم في البحيرة

سلمت جمعية الأورمان، 1554 جهازًا تعويضيًا وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة البحيرة منذ بداية عملها في المحافظة إلى الآن، في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، ومواصلة الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان



وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أننا نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة، موضحة أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.



وفي سياق متصل، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.



وأشار "شعبان" إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في البحيرة وفي المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.



يذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15.700 جهازتعويضي و6000 سماعة طبية.