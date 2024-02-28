الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سكرتير عام مساعد البحيرة يتفقد معرض "أهلًا رمضان" بمدينة دمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة معرض أهلًا رمضان بأرض المعارض بمدينة دمنهور والذي يضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتأكد من ضبط الأسعار.

 

وأكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد، استمرار فتح المعارض والمنافذ بكافة مدن ومراكز المحافظة وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء  هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

 

أهلا رمضان بالبحيرة محافظة البحيرة كامل غطاس معرض اهلا رمضان بدمنهور دمنهور

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