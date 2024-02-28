الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 941 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية أحمد عرابي بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية  الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية أحمد عرابي بالتحرير من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وجرى الكشف خلالها على ٩٤١ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية أحمد عرابي

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٠٣ - عيادة الأطفال ٢١٩ - الجراحة ١٠١  - النساء ٧٧ - تنظيم الأسرة ٢٥- العظام ١٦٠ - الأسنان ٥٦"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات

 يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية،وتحت رعاية الأستاذ الدكتور  هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة،  وذلك بالتعاون مع جميع الاجهزه التنفيذية بمحافظة البحيرة 

البحيرة قافلة طبية بالبحيرة قرية احمد عرابى مركز التحرير نهال بلبع

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