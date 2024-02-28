الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى سائق،  منذ قليل  مصرعة، اثر  وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل دبابة محملة ببرسيم فى ترعة أمام مصنع المواسير "طريق أدكو - دمنهور" بمحافظة البحيرة،  وتم انتشال الجثة، بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إدكو المركزي،  وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل دبابة محملة ببرسيم في ترعة أمام مصنع المواسير "طريق أدكو - دمنهور" بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة ط فرق الإنقاذ النهري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الانتقال إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين، إنقلاب سيارة ربع نقل دبابة محملة ببرسيم فى ترعة أمام مصنع المواسير "طريق أدكو - دمنهور"،  مما اسفر عن مصرع "صفوان عبد المنعم صفار 35 سنة  مقيم بناحية مركز شرطة إدكو وتم انتشال الجثة، بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة مصرع زوجين، إثر حدوث حادث انقلاب سياره ملاكي إنقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 1735 "م.ع.ه" بترعة الخندق الغربى بجوار الطريق الزراعى السريع أمام قرية الأربعين اتجاه الأسكندرية، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى مركز شرطة إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شتا مدير نيابة مركز إيتاي البارود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

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