الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "أهلا رمضان"..

افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة بالدلنجات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "أهلًا رمضان" بمركز الدلنجات، بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 خضر ولحوم ودواجن وأسماك فى المعرض:

وتفقد كامل غطاس أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد غطاس، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بجميع مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان"، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع- نائب محافظ البحيرة.

اهلا رمضان رمضان الكريم سلع غذائية مخفضة محافظة البحيرة الدلنجات

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