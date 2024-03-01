الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال في البحيرة

رفح
رفح

لقى عامل  مصرعه، بينما أصيب  15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة. 

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، مما نتج عنه مصرع عامل  وإصابة 15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة،  وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من “ ع.م  ٣٢ سنة كدمات وسحجات  متفرقه بالجسم تحت الفحص، ب.ت ٢٧ سنة  سوهاج  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ال.ن ١٥ سنة  كدمات وسحجات  متفرقه بالجسم تحت الفحص، ز.ال ١٧  سنة كدمات وسحجات  متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ع ١٣  سنة كدمات وسحجات  متفرقه تحت الفحص،ح.م ١٧ سنة كدمات  وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.م ١٧ سنة اشتباه  كدمات وسحجات  متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ر ٢٤سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص،  م.ح ٢١ سنة سوهاج  كدمات، وسحجات  متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.م ١٦ سنة  كدمات وسحجات  متفرقه بالجسم تحت الفحص،ح.ص ١٥ سنة  كدمات وسحجات  متفرقه تحت الفحص، ح.م ١٨سنة  كدمات وسحجات  متفرقه تحت الفحص، م.ح١٦ سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، س. م ١٧  سنة  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.ع ١٥ سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم  تحت الفحص، والجميع مقيمن بناحية محافظة سوهاج، كما لقى  ع. س ٢٧ سنة مصرعه”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مصرع شخص اصابة ١٥ شخص انقلاب سيارة محملة بالعمالة محافظة البحيرة وادى النطرون

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