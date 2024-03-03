الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

78 محضرًا تموينيًا متنوعًا وضبط سلع مجهولة المصدر بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية على الأسواق بالبحيرة 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات أسفرت عن: بمركز شبراخيت تم ضبط ٨٠٠ كيس ملح طعام و٥٠٠ كجم أسمنت مجهول المصدر و٤ محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير ١٢ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار. 

وبمركزي الرحمانية وإدكو، تم ضبط ١٧ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٦ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و٧ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و٦ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين و٣ مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق وآخر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وبمركز كفر الدوار تم ضبط ٣٠٠ كرتونة مكرونه سريعة التحضير مجهولة المصدر و١١مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن. 

وبحملة مماثلة بمدينة النوبارية تم ضبط ٦٠ عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة لتحرير ٥ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

محافظة البحيرةة تحرير محاضر تموينية دمنهور تموين البحيرة الدلنجات

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