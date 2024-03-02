السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

"صحة البحيرة": رفع درجة الاستعداد بالإدارات والمستشفيات لاستقبال رمضان

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة، وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لاستقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، عن قيام إدارة مراقبة الأعذية بالمديرية بحملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة ومحال الأسماك المملحة خاصة، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية. 

التفتيش على العاملين فى مجال الأغذية 

كما شَدَّدَ وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على إدارة مراقبة الأعذية بالمديرية وجميع مكاتب الأغذية في مختلف الإدارات الصحية بالتفتيش على العاملين فى مجال الأغذية ومدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، والتفتيش على وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك التأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته المواصفات، وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأضاف الدكتور هاني جميعة أن هناك مرورًا دوريًا على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها، والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجَّه بتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخري مثل التموين ومديرية الطب البيطري ضمن حملات مشتركة، كذلك تشديد الرقابة على محال بيع الأسماك النيلية والبحرية، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وعدم عرض أي أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها وضبط أي كميات منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما أكد الدكتور أحمد حراز، مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، أن مراقبة الأغذية بالمديرية قد رفعت درجة الاستعداد بجميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بناءً على تعليمات السيد الدكتور وكيل الوزارة، وأن خطة العمل تنفذ تحت إشرافه وبمعاونة الأستاذ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.

وأشار إلى أنه تم وقف القيام بالإجازات للسادة مراقبي ومفتشي الأغذية بمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة لقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك، تكلیف جميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة بالآتي: تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق وخاصة أماكن تصنيع وتخزين وبيع وسحب العينات اللازمة منها، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتكثيف الحملات على الباعة الجائلين بائعي "العصائر والمشروبات" واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو أغذية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم وجبات إفطار وسحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتكثيف الرقابة على موائد الرحمن التي تقدم وجبات إفطار وسحور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال حدوث أي حالات اشتباه تسمم غذائي.

محافظة البحيرة صحة البحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة دمنهور الدلنجات

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