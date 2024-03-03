الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متابعة حالة الزراعات وتقدير درجة الإصابة بالآفات الزراعية للوقوف على طرق المكافحة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم التأكيد على لجان المرور من إدارة المكافحة الحقلية، والإرشاد الزراعي، بضرورة متابعة جميع المحاصيل الزراعية بصفة دورية ومستمرة؛ لمتابعة حالة الزراعات وتقدير درجة الإصابة بالآفات الزراعية سواء الحشرية أو المرضية أو الحشائش؛ لاكتشاف الإصابة على الفور وعدم وصولها إلى الضرر الاقتصادي، وضرورة تكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم وحلها على الفور.

 سرعة اكتشاف الإصابات 

وقامت لجنة المكافحة تحت إشراف محمود عبد المجيد هليل - مدير عام الزراعة بالبحيرة، بالمرور على مراكز دمنهور وايتاى البارود والدلنجات وكوم حمادة؛ لمتابعة أعمال المكافحة والمرور على زراعات القمح والفول والبنجر والزراعات الشتوية، وتم الاهتمام بزراعات القمح لمتابعة الإصابة بالأمراض والفطريات وخصوصًا الأصداء فى القمح وسرعة اكتشاف الإصابات والعلاجات، على أن يتم استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة ولا يتم استخدام غيرها.

وأشار المهندس سعد عمار،  مدير عام المكافحة بالبحيرة، إلى أنه يتم  المرور على زراعات القمح بمحافظة البحيرة إثناء موجه من الظروف المناخية التي تناسب الفطر المسبب للصدأ الأصفر، حيث يتم خلالها توعية المزارعين بتأثير التغيرات المناخية علي ظهور الإصابة بأصداء القمح.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحصول الاستراتيجي "القمح" وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المرور على زراعات القمح بقرى ومراكز المحافظة، لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل وخصوصًا دودة الحشد والصدأ الأصفر في القمح للحفاظ على المحاصيل الزراعية، والتعرف على أحدث الأنظمة التي يتم استخدامها في الزراعة داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

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