انطلاق المهرجان الكشفي بجامعة دمنهور تحت شعار "بنكمل بعض"

افتتح الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، المهرجان الكشفي لجوالي ومرشدات جامعة دمنهور تحت عنوان "بنكمل بعض"، خلال الفترة من ٣ إلى ٦ مارس الجاري، وذلك بالمجمع النظري للكليات بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

بدأ الافتتاح بطابور عرض حملة الأعلام لكليات الجامعة والسلام الجمهوري وتلاوة مباركة للقرآن الكريم، أعقبها كلمة ممثل طلاب "قادرون باختلاف" الدكتور بليغ عبدالنبي، موضحًا مفهوم الإعاقة، مستشهدًا بالنماذج المشرفة بجامعة دمنهور من متحدى الإعاقة، وبمشاركة لأغنية وطنية لابنة محافظة البحيرة هند أنور.

وأوضح الدكتور إلهامي ترابيس، في كلمته، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لطلابها للارتقاء بالأنشطة هذا العام وخاصة الطلاب ذوي الهمم، مؤكدًا حرص الجامعة على تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية التي تسهم إيجابًا في إعلاء قيم المواطنة والخدمة العامة، وتنمية روح التعاون فيما بينهم والعمل بروح الفريق، مشيدًا بطلاب جامعة دمنهور والعرض المُقدم منهم.

وفي كلمته، أكد الدكتور ماجد شعلة، أن المهرجان الكشفي يقدم رسالة مهمة تعبر عن مختلف أطياف المجتمع وخاصة ذوي الهمم، فشعار المهرجان "بنكمل بعض" ينم عن التكاتف والتعاون بين منتسبي الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تلعب دورًا محوريًا في التأثير الإيجابي على تشكيل وعي الطلاب.