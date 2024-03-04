الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 300 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالنوبارية

تمور
تمور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها المواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية.

أسفرت عن ضبط ٣٠٠ طن تمور داخل ثلاجة حفظ الفاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع ٤٤٥ حالة إشغال طريق

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٤٤٥ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ٤١١ حالة بدمنهور و٢٤حالة برشيد و١٠ حالات بأبو حمص، بالإضافة لتحرير ٦ محاضر إشغال طريق، والتحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة. 

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

ضبط تمور بالبحيرة محافظة البحيرة تمور مجهولة الهوية دمنهور نهال بلبع

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