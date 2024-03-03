الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم البحيرة" ينظم محاضرات تعليمية لطلاب الثانوية العامة مجانًا

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجَّه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بعمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف المواد، لتعمل جنبًا إلى جنب مع القوافل التعليمية ومجموعات الدعم المدرسي بكل المدارس على أيدي مجموعة من الخبراء وأفضل المعلمين للتيسير على الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وضمن جهود مديرية التربية للتعليم لحث الطلاب للحضور للمدرسة، ومنع كل صور وأشكال الغياب من قبل الطلاب والطالبات عن الحضور إلى المدارس.

ونظَّمت إدارة المحمودية التعليمية بقيادة محمد الكفراوي، اليوم، محاضرة بمدرج مدرسة المحمودية الثانوية بنات، حيث تناولت المحاضرة شرح تفصيلي عن درس "المناعة" بحضور عدد كبير من طلاب الصف الثالث الثانوى بالإدارة التعليمية بمركز المحمودية.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي من المقرر أن تقوم إدارة المحمودية التعليمية بتنفيذها لطلاب الصف الثالث الثانوي بجميع المواد الدراسية خلال الأيام القادمة بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالعمل على تقديم أفض الخدمات التعليمية للطلاب في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

الثانوي العام تعليم البحيرة مجموعات تقوية بالمجان المحمودية يوسف الديب

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