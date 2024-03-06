وكلاء "الزراعة" و"الري" يتفقدون الترع والمصارف في الرحمانية بالبحيرة

قام المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس عمر درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والمهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمهندس محمد الصعيدى مدير الإدارة الزراعية بالرحمانية، والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل وزارة الزراعة، وقيادات الرى والإصلاح الزراعي، بالمرور على العديد من الترع والمصارف والوقوف على مدى تطهيرها من عدمه، وذلك بعد تعدد الشكاوى من المزارعين بعدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع والمصارف الزراعية بمركز الرحمانية.

تفقد محطة رفع المياه

وتم المرور على ترعة بويط لتفقد محطة رفع المياه من مصرف الخيري، وهو مصرف صرف زراعى وتلاحظ أن المحطة بجوار كوبرى الهوارية وهي تابعة للإصلاح الزراعي ولا تعمل ومعطلة وقت المرور وهي تخدم زمام جمعيات سنهور وبويط التابعة للإصلاح الزراعي، وتم الأخذ في الاعتبار، الأسباب التي أدت إلى تعطل المحطة والعمل على إعادة تشغيلها قبل الموسم الصيفى، ثم تم التوجه الى ترعة أبو راضي، التابعة للإصلاح الزراعي والتي تخدم زمام جمعيات المنشية والروضة وفيشا، وتم التنبيه على مسؤول منطقة الخزان بضرورة تطهير الترعة، وأفاد أنه سوف يتم تطهيرها بالكامل في خلال 4 أيام.

كما قام وكيل وزارة الزراعة، بالتوجه لزمام جمعية المنشية والوقوف على الترعة المنشأة حديثًا بمعرفة الاصلاح الزراعي لمعرفة احتياجاتها لكى تكون صالحه لري الزمام المطلوب منها، وتم التنبيه بإعداد مقترح لدراسته حتى يتم إدراج هذه الترعة ضمن الخطة ولكي تؤدي الدور المطلوب منها، من أجل حل الاعتماد عليها في ري الأراضي الزراعية بيسر وسهولة، وذلك في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.