زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

واقعة مؤسفة شهدتها عزبة عبود التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، منذ قليل، حيث قام عامل بالتعدي على زوجته بعدة طعنات نافذة وجرح قطعي بالرقبة، حتى فارقة الحياة، وذلك أمام الأهالي بسبب خلافات زوجية بينهما، ورفض الزوجة الصلح والعودة إلى منزل الزوجية.

قتيلة في مساكن عبود بالدلنجات

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، فانتقل المقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم عيد سليمان نائب مأمور المركز، وعثر على جثة “د.م”، 40 سنة، مصابة بعدة طعنات، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

الزوج القاتل

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ي. خ " زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم عاد من السفر من دولة ليبيا، فجر اليوم، وعقب رجوعه انتظر المجنى عليها أمام مسكنها بعزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وطلب منها الرجوع لمنزل الزوجة، لكنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم والأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.