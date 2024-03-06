الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كنافة مسمومة وكارت دعوة.. التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل أسرة سيدة بالبحيرة

ضبط متهم
ضبط متهم

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة رشيد بـالبحيرة، حيث قام شخص بمحاولة الانتقام من طليقته بإرسال 3 علب حلوى تحتوي على "كنافة" مرفق بها كارت دعوة لحضور حفل زفاف وعقب تناولها منها شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفي رشيد العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 1337 لسنة 2024 إداري رشيد.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

البداية كانت بتلقي اللواء محمود عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء أحمد السكران، مدير مباحث المديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بإبلاغ الأهالي بوصول 3 علب حلوي لهم تحتوي على "كنافة" مرفق بهم كارت دعوة لحضور حفل زفاف، وعقب تناولها منها شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، برئاسة العميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي،  والمقدم كريم الشونى، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، وكشفت تحريات فريق البحث، عن وجود خلافات بين المتهم السيد "ع.م" 56 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، وزوجته نعمة "ح.ر"  50 عامًا، المقيمة في دولة ألمانيا، وأنه قرر الانتقام من أسرتها و2 من محامي الزوجة المقيمين في رشيد بمحافظة البحيرة، وعلى الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته  بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة،  انتقامًا  من طليقته وأسرتها،  وهيئة الدفاع عنها لمنعهم له من رؤية أطفاله.

بالعرض على النيابة قرر المستشار أحمد يسرى رئيس نيابة رشيد حبس "السيد.ع.م،" 56 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة الشروع في قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4  أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

كنافة مسمومة محافظة البحيرة رشيد دمنهور اسرة المجنى عليها

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