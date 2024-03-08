الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة

جانب من افتتاح المساجد
جانب من افتتاح المساجد بمحافظة البحيرة

افتتحت  مديرية أوقاف محافظة البحيرة، اليوم، 5 مساجد جديدة بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وأبوحمص بتكلفة إجمالية 11 مليونا، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد.

وذلك ضمن جهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

افتتاح مساجد جديدة بمراكز محافظة البحيرة 

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد بدران بقرية العمرية - دمنهور على مساحة 140م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد عزبة العرب البحري - دمنهور على مساحة 200م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الشرقي بقرية كفر الحاجه - إيتاي البارود على مساحة 245م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الدسنسي بقرية حفص - دمنهور على مساحة 325م بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه، مسجد مصعب بن عمير بقرية قافلة - أبوحمص على مساحة 160م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

موضوع خطبة الجمعة اليوم 

وتناولت خطبة الجمعة اليوم التى جاءت تحت عنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام" أن يوم الشهيد يوم عظيم مشهود في تاريخ وطننا العزيز، نتذكر فيه الشهداء العظام الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى، وارتوت أرضنا الزكية بدمائهم، دفاعا عن الوطن والأرض والعرض.

 لينتقلوا الى الحياة الأعظم التي يتنعمون فيها بفضل رب العالمين، ويهنئون بإكرامه، والوفاء لتضحيات شهدائنا يتطلب أن يكون كل واحد منا جنديا لهذا الوطن في مجاله، وأن يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأن نقف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية.

محافظة البحيرة ابو الماطمير إفتتاح مساجد جديدة دمنهور أوقاف البحيرة

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