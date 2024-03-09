حبس كهربائى ذبح زوجته فى الشارع أمام أطفالهما لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية بالبحيرة

قرر، منذ قليل، المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات، وسكرتارية رامى نبوى، وعبدالعزيز فراج، حبس كهربائي، قام بذبح زوجته فى الشارع أمام أطفالهما لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

إجراء المعاينة التصويرية للجريمة

كما قام المستشار أحمد عمار، وكيل النائب العام، باصطحاب المتهم إلى عزبة عبود التابعة لمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، التى شهدت ارتكاب الواقعة، من أجل إجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الجريمة.

وكانت عزبة عبود، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث قام عامل بالتعدى على زوجته بعدة طعنات نافذة وجرح قطعي بالرقبة، حتى فارقت الحياة، وذلك أمام الأهالي، لوجود خلافات زوجية بينهما، ورفض الزوجة الصلح والعودة إلى منزل الزوجية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدنى، مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، وعلى الفور انتقل المقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب زياد شعبان، والنقيب محمود السيد معاونى مباحث المركز، وعثر على جثة "د.م"، 40 سنة، مصابة بعدة طعنات نافذة بالبطن وجرح قطعي بالرقبة، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ي. خ" كهربائي، زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم رجع من السفر من دولة ليبيا فجر يوم الواقعة، وعقب رجوعه انتظر المجنى عليها أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة بعزبة عبود، وقام بمطالبتها بالرجوع لمنزل الزوجية، ولكنها رفضت، فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة فى الحال.

وكشفت التحقيقات عن أن المجنى عليها قامت بالتنازل عن جميع مستحقاتها لدى المتهم من أجل الانفصال، وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع الإجراءات يوم ارتكاب الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم والأداء المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.