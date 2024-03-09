السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد معرض "أهلًا رمضان" فى دمنهور وحوش عيسى

تفقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بتفقد معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض بمدينة دمنهور ومعرض مدينة حوش عيسى، بحضور مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتأكد من ضبط الأسعار.

وتضم المعارض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

معرض "أهلًا رمضان"

وأكد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد على استمرار فتح المعارض والمنافذ بكل مدن ومراكز المحافظة وتوافر كل السلع والمنتجات واللحوم بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية يوميًا لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع الدفع بعدد من المواد الغذائية والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية الإضافية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلًا رمضان".