الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بمركز الدلنجات فى البحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة تموينية مكبرة  للمرور على المحلات والأسواق  بدائرة المركز، وذلك من أجل المساهمة في ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٤ محضرا وهى عدد ٤ محاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية من اللحوم، وتم عمل عدد ٣ محاضر لمحلات مبيدات زراعية والتحفظ على عدد ٧٢ عبوة غير مسجلة، وتم عمل محضر لسوبر ماركت وتم التحفظ على عدد ٢٠ كيلو سكر مجهول المصدر.

 

كما تمكنت الحملة من عمل محضر لسوبر ماركت وتم التحفظ على عدد 4 طبق كبده مجمدة، وتم عمل محضر لمحل مبيدات وتم التحفظ على عدد 17 علبة منتهيه الصلاحية، وتم عمل عدد  2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتم عمل عدد 2 محضر عدم إعلان أسعار.

 

وجرى التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

محافظة البحيرة حملة تموينية بالدلنجات تموين الدلنجات تحرير محاض تموين نهال بلبع

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