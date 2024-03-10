نائب محافظ البحيرة تستعرض مؤشرات المسح السكاني والاستراتيجية القومية للسكان

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كل المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقِدَ اليوم، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتور صالح إبراهيم، مدير فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المعنية والجهات المشاركة.

مؤشرات المسح السكاني الصحي للبحيرة

وتم خلال الاجتماع، متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وعرض مؤشرات المسح السكاني الصحي للمحافظة والاستراتيجية القومية للسكان 2023 - 2030 ومحاورها وأهدافها الرئيسية والفرعية، واستعراض إنجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال عام 2023، ومقارنتها بالعام السابق 2022، وكذا إستعراض متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقضية الزيادة السكانية والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكل المواطنين، مشيرة إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، باستمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية لآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرة إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة في المجال السكاني بالتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 / 2030.