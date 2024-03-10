الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستعرض مؤشرات المسح السكاني والاستراتيجية القومية للسكان

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كل المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقِدَ اليوم، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتور صالح إبراهيم، مدير فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المعنية والجهات المشاركة.

مؤشرات المسح السكاني الصحي للبحيرة

وتم خلال الاجتماع، متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وعرض مؤشرات المسح السكاني الصحي للمحافظة والاستراتيجية القومية للسكان 2023 - 2030 ومحاورها وأهدافها الرئيسية والفرعية، واستعراض إنجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال عام 2023، ومقارنتها بالعام السابق 2022، وكذا إستعراض متطلبات المرحلة المقبلة. 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقضية الزيادة السكانية والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكل المواطنين، مشيرة إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو. 

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، باستمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية لآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرة إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة في المجال السكاني بالتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 / 2030.

محافظة اابحيرة أثار المشكلة السكانية دمنهور محافظفة اابحيرة نهال بلبع

مواد متعلقة

السكرتير العام المساعد للبحيرة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بأبوالمطامير

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد معرض "أهلًا رمضان" فى دمنهور وحوش عيسى

لوحة فنية.. تلاميذ مدرسة بالبحيرة يكتبون "يوم الشهيد.. تحيا مصر" بأجسادهم

حبس كهربائى ذبح زوجته فى الشارع أمام أطفالهما لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية بالبحيرة

بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة

إزالة 28 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

النيابة تناظر جثة سيدة قتلها زوجها في الشارع بالبحيرة

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلاما علي الشهيد.. مع انوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى