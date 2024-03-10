الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة: تسليم أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتسليم أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك بحضور فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.

 تحديد الحالات المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن، مشيرة إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي. 

 دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة

وتقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك على الجهود المبذولة والدور المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، مشيدة بالتعاون المستمر بين البنك والمحافظة في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية وتعود بالنفع على كل المواطنين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم المبادرات التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة فى تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.

من جانبه أكدت الدكتورة فايزة زايد مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار عمل البحث الخاص بالأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في تقديم الدعم والمساعدة الاجتماعية لهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد. 

محافظة البحيرة تسليم اجهزة أجهزة كهربائية نهال بلبع دمنهور

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