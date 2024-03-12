الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مخبز تصرف فى 38 شيكارة دقيق بلدى بالسوق السوداء بالبحيرة

ضبط مخبز
ضبط مخبز

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار حملات مديرية التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق  

   شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة عدة حملات على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط 11مخبزا تنتج خبز ناقص الوزن، و7مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات و11 مخبزا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، كما تم تحرير محضرين لعدم لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 مخبز تصرف فى 38 شيكارة دقيق بلدى

وفى مركز رشيد تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام للرغيف، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف فى 38 شيكارة دقيق بلدى و14مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و11محضر لعدم نظافة أدوات العجين. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين 

حملة تموينية تموين البحيرة ضبط مخابز بلدية بالبحيرة دقيق مدعم نهال بلبع

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