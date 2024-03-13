إزالة 18 حالة تعدٍ بنطاق 4 مراكز في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة؛ لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتى 15 مارس الجاري، مشيرة إلى التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 18 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 1824 مترًا مربعًا عبارة عن إزالة: 8 حالات تعدٍ بمساحة 982 م2 على حرم أملاك الصرف بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، و3 حالات تعدٍ بمساحة 740 م2 عبارة عن زراعات وعشش وشدات خشبية بمركز إدكو، وحالة تعدٍ على 80 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل سمل خرساني برشيد، و6 حالات تعدٍ بمساحة 22 م2 بقرية النقيدي بكوم حمادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.