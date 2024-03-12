الثلاثاء 12 مارس 2024
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محافظات

التحالف الوطنى.. توزيع 2500 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.. صور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وزعت منذ قليل، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع أحد كيانات التحالف الوطني 2500 وجبة ساخنة على الصائمين بكفر الدوار، وذلك ومن خلال طرق الأبواب للأسر الأكثر استحقاقا من الأرامل والمرأة المعيلة، وذلك من أجل تحسين ظروف الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. 

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع" إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه سيتم توزيع 2500 بكفر الدوار داخل قرية البيضة من خلال قاعدة بيانات المؤسسة، ومن خلال طرق الأبواب للأسر الأكثر استحقاقا من الأرامل والمرأة النائية، وذلك من أجل تحسين ظروف الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

 

اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لقاعدة بيانات 

كما أكدت نيفين الكاتب، أنه من خلال مؤسسة "نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع" إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ستقوم بتوزيع وجبات غذائية يومية خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، ستتم عملية اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لقاعدة بيانات ونتائج بحث اجتماعي، بهدف التأكد من أنهم يستحقون الدعم الغذائي، مشيرة الى أن المؤسسة من خلال هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توجيه المساعدات إلى الأسر التي تعاني من ظروف صعبة وتحتاج إلى الدعم بشكل أكبر. يتم تنفيذ هذا الاختيار وفقًا لمعايير صارمة وعادلة، وستعتمد المؤسسة على البيانات الاجتماعية والبحثية للتحقق من استحقاق الأسر المستفيدة، مؤكدة التزام المؤسسة بتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة، وتأكيدها على أهمية تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، وستعمل المؤسسة بجدية لضمان أن المساعدات تصل إلى الأسر التي تحتاجها بشكل حقيقي وملموس، وذلك بهدف تحسين ظروف حياتهم خلال شهر رمضان الكريم.

توزيع عدد 1000 وجبة غذائية

كانت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، وأحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قامت بتوزيع عدد 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داخل مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

توزيع افطار التحالف الوطني محافظة البحيرة كفر الدوار دمنهور

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