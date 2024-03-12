الثلاثاء 12 مارس 2024
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محافظات

أحد متطوعي التحالف الوطني: "نشعر بالفرحة والناس يدعون لنا بالخير"

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عبّر محمد على مصطفى، أحد متطوعي مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني في البحيرة  عن فرحتة وفرحة فريق المتطوعين بالمشاركة في، فاعليات تقديم المساعدة الغذائية والإفطار للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد مصطفى، أنه تم الانتهاء من إعداد 2000  وجبة إفطار سيتم توزيعها  بعد قليل على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في  قرية البيضه  التابعة لدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، من خلال مؤسسه نبيل الكاتب الخيريه لتنميه المجتمع بكفر الدوار،  وبمشاركة فريق المتطوعين، مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل هذة الفاعليات مع أقرانه في توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان للأسر التي تستحقها، تعطيهم الدافع المعنوى الذى من خلاله قوموا بخدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معربا  عن فرحته عندما يعودون إلى منازلهم والناس يدعون لهم بالخير، في ختام حديثه، وجه رسالة للشباب بضرورة المشاركة في فعاليات التحالف التي تسعى لخدمة المواطنين وتعطيهم الأولوية في الرعاية.

توزيع عدد  2000 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع"، إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه سيتم توزيع 2000  بكفر الدوار داخل قريه البيضه من خلال قاعدة بيانات المؤسسه، ومن خلال طرق الأبواب للأسر الأكثر استحقاقا من الأرامل والمرأة النائية، وذلك من أجل تحسين ظروف الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لقاعدة بيانات 


كما أكدت نيفين الكاتب  انه من خلال مؤسسة "نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع"  إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سوف تقوم بتوزيع وجبات غذائية يومية خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، ستتم عملية اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لقاعدة بيانات ونتائج بحث اجتماعي، بهدف التأكد من أنهم يستحقون الدعم الغذائي، مشيرة إلى أن  المؤسسة من خلال هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توجيه المساعدات إلى الأسر التي تعاني من ظروف صعبة وتحتاج إلى الدعم بشكل أكبر. يتم تنفيذ هذا الاختيار وفقًا لمعايير صارمة وعادلة، وستعتمد المؤسسة على البيانات الاجتماعية والبحثية للتحقق من استحقاق الأسر المستفيدة، مؤكدة إلى التزام المؤسسة بتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة، وتأكيدها على أهمية تحقيق العدالة في توزيع المساعدات،وستعمل المؤسسة بجدية لضمان أن المساعدات تصل إلى الأسر التي تحتاجها بشكل حقيقي وملموس، وذلك بهدف تحسين ظروف حياتهم خلال شهر رمضان الكريم.

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزيع وجبات افطار بالبحيرة كفر الدوار دمنهور نيفين الكاتب

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