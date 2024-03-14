تحرير 52 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن أنه بمركز وادى النطرون تم ضبط 54 شيكارة يوريا مدعمة داخل مخزن بدون ترخيص قبل البيع بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق، وبمركزى حوش عيسى وأبوحمص تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن و4 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز تصرفت فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم و350 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفى مركزى إدكو والمحمودية تم ضبط بدال تموينى تصرف فى 79 زجاجة زيت تموينى، وآخر تصرف فى كمية من السكر، بالإضافة لضبط 180 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و150 كجم جبنة موزاريلا داخل مصنع بدون سجل صناعى، وتم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 208 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و200 كجم زيت سيارات غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وبمركزى كفر الدوار وشبراخيت تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن و5 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 لعدم وجود بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.